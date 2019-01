Ha az ember követi az izlandi Sigur Rós munkásságát, akkor jó eséllyel ismerősen cseng számára a Route One nevű projekt, melynek keretein belül a zenekar még 2016-ban arra vállalkozott, hogy egy nap alatt keresztülvezet Izlandon.

Az 1332 kilométeres kalandot az ottani köztévé mellett YouTube-on is végig közvetítették, és itt utólag is meg lehet nézni - akár 360 fokos videóban is -, ha valaki éppen arra vágyik, hogy csodálatos izlandi tájakat nézzen órákon keresztül.

A poszt szempontjából viszont nem ez a fontos, hanem az aláfestő zene, merthogy ez is végig volt, méghozzá nem is akármilyen: a zenekar fogta az Óveður című számukat, és ráeresztettek egy generatív szoftvert, ami valós időben kísérletezett folyamatosan a dal hangsávjaival.

A legjobb számokat már akkor ki is adták a Route One című lemezen, most azonban valamiért úgy döntöttek, hogy a teljes, 24 órás (illetve egészen pontosan 24 órás és 40 perces) verziót is közzéteszik, én meg kaptam az alkalmon, és végig is hallgattam. Jó, közben kétszer aludtam is, de több mint a felénél tutira ébren voltam, és a következő tanulságokat vontam le a dologból:

nem véletlenül válogattak ki nyolc számot eredetileg, a felénél már teljesen evidens volt, hogy nagyjából négy-öt fő motívum van, amik valamilyen módon gyakorlatilag mindegyik számban megjelentek;

ennek ellenére ha valaki azt szeretné, hogy a háttérben szóljon valami mondjuk munka közben, ennél az albumnál nehezen talál jobbat, mert hamar eljön az a pillanat, amikor már nem igényel odafigyelést;

viszont ha mégis odafigyel az ember, akkor észre lehet venni a nüansznyi különbségeket a számok között, ami egész szórakoztató elfoglaltság, ha szeretjük az ambientet.

Fotó: last.fm

Jó eséllyel nem mostanában fogom megint elővenni a 24 órás Route One-t, de ettől még érdekes élmény volt végighallgatni egy több mint egy napos játékidővel, és 370 számmal rendelkező albumot. Azt ugyanakkor mindenképpen ki kell emelni, hogy ha valaki a teljes élményre vágyik, az továbbra is jobban jár, ha akár részleteiben is, de végignézi a videókat.