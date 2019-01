Az amerikai elnök a minap twittelt egyet arról, hogy mennyire szuper dolog, hogy egyre több iskola vezeti be a tantervbe a Bibliát, és egészen csodálatos dolog, hogy a diákok tanulmányozhatják a szentírást, ettől lesz America Great Again, satöbbi. (A dolog mögött vélhetőleg az van, hogy a legvallásosabbak körében eléggé megzuhant mostanában a népszerűsége.)

Numerous states introducing Bible Literacy classes, giving students the option of studying the Bible. Starting to make a turn back? Great!

Magas labda attól az elnöktől, aki napi rendszerességgel megy szembe hol Jézus tanításaival, hol a Tízparancsolattal. Jött is a csattanós válasz egy New York-i muszlim pakisztáni-amerikai ügyvéd-podcaster-írónőtől, Rabia Chaudrytól:

According to the Bible you should be put to death for adultery https://t.co/lPW2bPH33e