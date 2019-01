1969. január 30-án a The Beatles utoljára koncertezett közönség előtt. Ekkor már három éve nem léptek fel a nyilvánosság előtt: kimerültek a turnéktól, az örökösen sikítozó rajongóktól, és inkább a lemezkészítésre és stúdiómunkába akartak több energiát fektetni.

Az ötven évvel ezelőtti napon felmásztak a cégük, az Apple Corps. londoni épületének háztetőjére a Sevila Row-on a billentyűssel, Billy Prestonnal együtt. A koncertet sehol sem hirdették meg, a végére mégis rengetegen nézték őket.

Öt dalt játszottak le, sorrendben a következőket: Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, One After 909, Dig a Pony. Az utolsó három később a Let It Be albumon is megjelent. Majd a helyszínre kijött a rendőrség, és a rögtönzött koncertnek vége szakadt.

Szerdán derült ki az is, hogy több mint ötven órányi, korábban soha nem látott mozgókép és mintegy 140 órányi hangfelvétel alapján készít dokumentumfilmet a Beatles utolsó, Let It Be című lemezének születéséről Peter Jackson, A Gyűrűk Ura-filmek rendezője.