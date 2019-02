A Sziget fesztiválok történetének egyik legendásan sokszor visszatérő vendégének, a Prodigynek idén már 25 éves a No Good című slágere, amire feltehetően technodiscós generációk sora csapatta a csapatnivalót. Nem tudom, hogy az évforduló miatt-e vagy sem, de az internet táncos-zenés népművészeti platformján, a coubon új életre keltették a szám szinte teljes szövegét, nevezetesen az alábbi két sort:

You're no good for me, I don't need nobody

Don't need no one, that's no good for me

Az elkövető a Watcher nevű coubművész, aki Donald Trumptól Boratig széles körből válogatta össze az alkotásában megszólalókat. És ez lett az eredmény:

Eddig másfél millióan látták, és van rajta több mint 24 ezer lájk, több mint hatezer coubos megosztás. Oké, az eredeti szám húszmilliós Youtube-nézettségétől ez elmarad, de az nagyságrendekkel több idő alatt jött össze.