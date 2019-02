Azért egy 22 milliárd forint értékű lakás már Oroszországban is kiakasztja a korrupt-o-métert. Az ellenzéki Alekszej Navalnij korrupciófigyelő csapata (FBK) ezúttal a Rosztyehno állami korporáció fejének vagyonbevallásából hiányzó ingatlanra hívta fel a figyelmet. Jó, nem teljesen rejtették el a kíváncsi szemek elől az adatokat, elvégre a szláv rave-fesztivál nevét idéző cég – amely a világ egyik legnagyobb fegyvergyártója, félmillió munkavállalóval – elnökének felesége már jelezte bevallásában a Kremlre néző, kétszintes, 1434 négyzetméteres lakást. Nincs rossz helyen, a Four Seasons hotel épülete felső szintjein húzódik meg, a szálló csak a 8. szintig tart, utána jönnek az ekszkljúziv lakások. Szergej Csemezovéké a becslések szerint 15 millió forintot ér négyzetméterenként.

Szerencsére ott van a feleség vállalkozása, igaz, hogy az pont a Rosztyehno résztulajdonában lévő AvtoVazzal szerződött le valamikor, de hát csak azért, mert a férj az elnök, tán csak nem tilthatja meg az asszonynak, hogy vállalkozzon! Nem is tiltja, így a Vlagyimir Putyint drezdai kiküldetéséből, 35 éve ismerő Csemezov felesége él is a lehetőséggel. A KATE nevű cég a sebváltókat ugyan nem szállította le az AvtoVaznak, de szerencsére a Ladák helyett állítólag tőlük került váltó előbb az elnöki, aztán a kormányfői limuzinba is.

A szálloda felső szintjein Csemezovon kívül lakása van a Gazprom vezetőjének, Alekszej Millernek, és a Rosznyefty igazgatójának, Igor Szecsinnek is. Ők sokkal szerényebben, alig egy-két milliárd rubelből – 4,5-9 milliárd forintból – oldották meg, hogy a központban is legyen lakásuk.