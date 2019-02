Kickstarteren vetette be az internetezők elé Ryan és Jenn Chimch a "kanos vagyok" gombot, ami első ránézésre abszolút kompatibilisnak tűnik a kormány gyermekvállalást sürgető programjával. A LoveSync azokat a párokat célozza meg, akik szégyellik szavakkal, testbeszéddel vagy bármilyen más módon jelezni a másiknak, hogy iszonyúan szexelnének, pedig.

A csomaghoz értelemszerűen két gomb jár, mert akkor jó a szex, ha konszenzusos. Még azt is meg lehet adni, hogy mennyi ideig tartson a libidó, a legrövidebb időtartam 15 perces, a leghosszabb 24 órás.

Kisebb problémák adódhatnak abból, ha a háztartásban tréfás és/vagy kíváncsi gyerekek, vagy mindenféle aprócska bigyó iránt érdeklődő macskák is előfordulnak, akik olyankor is jelezhetik a kanosságot, amikor elvileg senki nincs otthon. És akkor a feledékenységről még nem is beszéltünk, ha felhasználó a gomb helyett véletlenül mégis inkább közvetlenül a párján próbálná kimutatni a szenvedélyes vonzalmát.

(The Verge)