Ezeken a megdöbbentő felvételeken amerikai tengerészgyalogosok kígyóvért isznak egy dzsungel túlélési tréning alkalmából thai katonákkal együtt. A katonák szemlátomást nem undorodnak attól, hogy a szájukba spricceljék egy másik élőlény vérét, sőt, mintha inkább valami perverz öröm látszana az arcukon.

Igazán remélem, hogy a kígyó már nem volt az élők sorában ennél az akciónál. A katonák egyébként közös hadgyakorlatot tartanak Thaiföldön. Ettől a műsorszámtól most biztos sokkal tökösebbnek érzik magukat.

US Marines drink snake blood during jungle survival training with Thai soldiers as part of the joint 'Cobra Gold' military exercises in Chantaburi province, Thailand



