Ritkán érkezik Magyarországon annyira fontos sajtóközlemény, mint amilyet Balázs Pali küldött Valentin-nap alkalmából. Ez volt a tárgya:

„Balázs Pali megvált hosszú hajától, új dal, új videó klip.”

Azonnal kattintottam természetesen, mert ha valami állandó ebben a rohanó világban, akkor Balázs Pali tésztaszerűen pöndörödő melírozott tincsei mindenképpen azok.

A hír viszont sajnos tényleg igaz, Balázs Pali 35 év után megvált a hajától. „Nagyobb zenei tovább lépést álmodtam meg magamnak, mivel úgy érzem, hogy szerzőként és előadóként is van még bennem tartalék bőven a jövőre nézve. Számomra a 2019-es esztendő minden szempontból erről fog szólni. Új album, új zenei irány, új színpadi megjelenés. Épp a 18. lemezem stúdiómunkái közben merült fel bennem, hogy ezúttal a külsőségekben is tovább kellene lépnem. Úgy éreztem, annyira fiatalos, trendi slágerek születtek, hogy a hajam átalakítása is felmerült bennem. Bevallom, elsőre elég bizarrnak tűnt az ötlet, de másnap reggel, miután felébredtem, azt mondtam, végül is miért ne?” – mesélte a Zenés randevú műsorvezetője a sajtóközleményében arról, hogy miért vágatta le a haját.

Lelkileg nem viselte meg a váltás, de most már tényleg nem csigázok tovább senkit, íme Balázs Pali rövid hajjal:

Fotó: Balázs Pali

Már csak az a kérdés, kire hasonlít.

Kire hasonlít Balázs Pali az új hajával? 1435 Rákay Philip

309 Justin Timberlake az NSYNC-es időkből

193 A nagybetűs S.Z.E.X.-re

155 George Michael

Illetve még a végére egy új, fiatalos sláger.