Egy Therese Okoumou nevű amerikai nő még tavaly július 4-én engedély nélkül felmászott a New York-i Szabadság-szoborra. Az ügyében döntő bíró, Gabriel Gorenstein most megismételné a mutatványt.

Okoumou azért vágott bele a szobormászásba, mert tiltakozni akart a bevándorló családok szétválasztása ellen, és úgy érezte, ezzel az akcióval nagyobb nyilvánosságot érhet el.

Gorenstein azért döntött úgy, hogy maga is megmászná a szobrot, hogy "jobban megértse a vádlott viselkedése által okozott kockázatokat és veszélyeket", és már be is adta a szükséges engedélykérelmeket a szigorúan az igazságszolgáltatás nevében tervezett akcióhoz. Okoumou tárgyalása március 5-én lesz, úgyhogy a bírónak van még egy bő hete a terve véghezviteléhez.

Még szerencse, hogy Okoumou-t nem emberöléssel vádolják.