Nara Walker , egy 28 éves ausztrál nő egy Brisbane-i bárban megismerkedett egy francia fiúval, az ismerkedésből házasság lett és a fiatal házaspár jó messzire, egészen Izlandig költözött. Itt már nem volt annyira felhőtlen a kapcsolat, legalábbis az ausztrál lány és az érte harcoló édesanyja szerint a férfi folyamatosan inzultálta, testileg és lelkileg is erőszakoskodott, még be is drogozta a lányt.

A családon belüli veszekedések, verekedések egy alkalommal annyira elfajultak, hogy Nara Walker kiharapott egy 2,8 centiméteres darabot a férje nyelvéből. Szerinte önvédelemből, de az izlandi bíróságok nem így látták, hiába volt erőszakos korábban a férj, ezt nem vizsgálták, csak a feleséget ítélték 18 hónapos börtönre.

Fotó: The Reykjavík Grapevine / youtube Nara Walker az őt börtönbe vonulásakor kísérő tüntetőkkel.

Mindez az eset, nagyon megmozgatta az izlandi nőket. 21 ezren írták alá a nők védelméről szóló petíciót és közösségi gyűjtésből 30 millió forintot adtak össze az ausztrál édesanyának a jogi költségekre.

Semmi sem segített, Guðni Thorlacius Jóhannesson izlandi elnök is elutasította a kegyelmi kérvényt és a Legfelsőbb Bíróság sem változtatta meg az ítéletet, így végül Nara Walker február végén börtönbe vonult.

Az izlandi asszonyok szerint azonban a szellemet már nem lehet visszanyomni a palackba, ezért tüntetést szerveztek a hólmsheiði női börtön elé a bevonuláskor, és a szájukon szalagot viselve, felszólalásaikban sérelmezték, hogy az izlandi igazságszolgáltatási rendszerből teljesen hiányoznak a nők és a női hangok értői.