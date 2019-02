A Beverley 1970 óta kizárólag erotikus filmeket vetített, de mint megannyi mindent a világban, a dzsentrifikáció meg az internet kinyírta.

A mozi egyébként a Lonely Planet cikke szerint egy erotikus közösség térként is működött, voltak kifejezetten pároknak szervezett vetítések, voltak erotikus költészei estek, és nyitottak voltak mindenféle fétisközösségekre, de ez sem segített. A jegyeladások estek, a közönség meg egyre csak idősödött, a végén már stabilan 60 év felett voltak a látogatók.

Maurice Laroche tulajdonos már tavaly be akarta záratni a mozit, de úgy döntött, egy évet még ad neki. Az utolsó vetítés szombaton volt, azóta pedig be lehet sétálni oda, és relikviákat vásárolni a mozi történelméből: plakátokat, filmkockákat, akár vetítőket is. Ezzel pedig megszűnt a francia főváros utolsó pornómozija: az ország egyetlen másik hasonló filmszínháza, a Vox az Grenoble-ban található.

(Lonely Planet)