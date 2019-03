Tavaly novemberben a Pécsi Állatkert fotósát, Mészáros István munkáját irigyeltem meg, miután az állatkert olyan képeket rakott ki a Facebook-oldalára, amin a fotóst ellepik a mókusmajmok.

Ezek az ausztrál majmok azonban még a pécsiek szemtelenségét is felülmúlják:

These cheeky monkeys couldn’t get enough of a photographer trying to take pictures at the Symbio Wildlife Park 45km south of Sydney. ***



Watch more videos from Sky News here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/NafidwSxiE