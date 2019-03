Szerdán Arizona republikánus kormányzója, Doug Doucey azt nyilatkozta, hogy nem írja alá azt a három törvényjavaslatot, amit az állam törvényhozása nemrég elfogadott, és ami közül az egyik vallási meggyőződésre hivatkozva tenné lehetővé, hogy valaki ne kapjon kanyaró ellen oltást.

A nyilatkozatra reagálva Kenny Townsend republikánus képviselő Facebookon azt írta, hogy a kötelező oltást előírő törvény "kommunista", és csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy az arizonai emberek "készek arra, hogy feladják a szabadságukat, a testükkel kapcsolatos döntési jogukat a kanyaró miatt". A posztot sokat kritizálták, mire egy újabb posztban állt ki az álláspontja mellett: "az a kérdés, hogy a rendelkezhetsz-e a saját tested felett, vagy a kormány az akaratod ellenére is beoltathat". A képviselő később a Washington Postnak is adott egy interjút, amiben arról számolt be, hogy a 22 éves lánya gyerekkorában az oltásoktól betegedett meg, és azt is elmondta, hogy "valami van ezekben az oltásokban", ezért szerinte az államnak inkább azzal kéne foglalkoznia, hogy "az oltások milyen összetevője okozza a megbetegedéseket".

Nem Arizona az egyetlen amerikai állam, ahol oltásellens képviselők próbálnak lazítani a szabályozáson, a texasi Bill Zedler nemrég adott be egy ilyen törvényjavaslatot. Zedler nemrég azt nyilatkozta, hogy az USA-ban senki nem hal meg kanyaró miatt "antibiotikumok és hasonló dolgok miatt", amivel csak az a probléma, hogy a kanyaró egy vírus, és nem gyógyítható antibiotikummal.

Az USA-ban egyre több a kanyarós megbetegedés, ami elég nagy részt köszönhető az oltásellenes mozgalomnak. A oltásellenességnek semmilyen tudományos alapja nincsen, a kanyaró elleni oltás veszélytelen és hatásos. (Time)