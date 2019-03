Még az illiberális rezsimek daloló állócsillagának fényét is elhomályosíthatja a thaiföldi miniszterelnök legújabb dala. Prajut Csan-ocsa tényleg nem rossz, Türkmenisztán leválthatatlan vezetője tényleg izzíthatja a kamuszintetizátort, a kamugitárt hogy visszavágjon.

A junta révén kormányfői székbe került 65 éves politikus korábban is megörvendeztette már a 60 milliós országot, dalaival pedig érdemes lenne megjelennie a Thailand's Got Talentben is, tavaly ugyanis egy amerikai vendégénekes lopta el a show-t.

Fotó: youtube

Itthon fájóan hiányzik a színpadot uraló politikus-dalnok, utoljára Szijjártó Péter tett bátor lépést ebben az irányban, még 2007-ben, de sajnos nem akadtak követői. Sőt, még sajnosabb, hogy a videó eredetije már nem érhető el, így az őszinte produkció helyett be kell érnünk egy kontextusából kiemelő, rosszindulatú összeállítással: