A múlt héten kérdeztem meg az olvasókat, hogy vajon tudják-e, mi a különös hangzású szédítő vadóc. A legtöbben eltalálták, hogy egy gyomnövényről van szó, de nem sokkal maradt el tőle tippek számában a körhinta sem, és a pálinkás zalai étel is kapott elég sok szavazatot.

A szédítő vadóc (Lolium temulentum) más néven konkolyperje megjelenése is hasonlít gabonanövényekhez, és nagyon sokszor pont búza-, zab- és árpaföldeken burjánzott el. Mérgező, bódító hatását már az ókorban is ismerték. Gyakran a lisztbe is bekerült, így véletlenül is történhetett mérgezés, ami érzékzavarokkal, szédüléssel, hányással járhatott.

A mérgezést viszont nem maga a növény, hanem egy vele szimbiózisban élő gombafaj okozza.