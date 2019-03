Ljasuk Dimitry általában a Tisza szépségéről szokott videókat készíteni, most azonban a folyó helyett inkább azt mutatta be, hogy milyen szemétmennyiség szennyezi a Tisza-tavat is és hogy mennyi mindent tehet egy ember egy spontán ötlettel a környezetért.

A férfi a két héttel ezelőtti pénteken fedezett fel egy olyan partszakaszt, ahol rengeteg szemét gyülemlett fel, ezt pedig azonnal el akarta takarítani, ezért vasárnapra gyűjtést szervezett a szemét összeszedésére.

Ekkor jött az első meglepetés: szombaton a hulladékhasznosító üzem elintézte a szemét elszállítását, a helyi boltoktól pedig zsákokat és kesztyűket kapott az akcióhoz. Másnap aztán ennél is nagyobb meglepetés érte, a felhívás ugyanis meglepően sok emberhez eljutott, végül összesen hatvanan mentek el, és

két és fél óra alatt másfél tonna szemet gyűjtöttek össze, amivel sikerült teljesen megtisztítaniuk egy 300 méteres partszakaszt.

Dimitry azt írta, a videóval minél több embert szeretne arra buzdítani, hogy elmenjen egy ilyen gyűjtésre, bárhol az országban, mert elmondása szerint ez teljesen megváltoztatja a hozzáállásukat a szeméthez és környezetvédelemhez.