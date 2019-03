Aggodalomra semmi ok, nem is hagyta, hogy holmi civil autó a dudálásával visszatartsa. Ha menni kell, hát menni kell, akár tolatva is.

A páncélos konvoj a hadsereg szerint szabályosan haladt át Kurszkon, de a civil autók apránként besoroltak a páncélosok közé, ez okozta a problémát. Az ugyan nem derült ki, hogy miért kellett tolatni, ha megfelelő útvonalon haladt a konvoj és az sem, miért nem lehet várni, ha egyszer civilek is vannak a pályán. De hát a hagyomány, az hagyomány, győzött az erő, és a két páncélos közé szorult négy autót szépen egymásra tolta. Szerencsére senki nem sérült meg a koccanásban, de talán csak azért nem lett nagyobb baj, mert a kárt szenvedett, első autóban ülő nő figyelmeztette a volán mögött ülő barátját: „Gyima, ne verekedj, ezek katonák!”