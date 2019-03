Ha valaki követte az elmúlt évek videojátékos trendjeit, akkor garantáltan szemet szúrt már neki az, hogy a modderek minden létező lehetőséget kihasználnak, hogy egyébként rémisztő ellenfeleket kicseréljenek Thomasra, a gőzmozdonyra.

Fotó: youtube

Ez már a Skyrim sárkányainál is megunhatatlan volt, de most született egy annál is jobb változat, egy ZOMBIΞALI nevű modder ugyanis a Resident Evil 2 remake (kritikánk róla itt) elpusztíthatatlan főellenségét, Mr. X-et, cserélte ki Thomasra, aki fütyülve üldözi a játékost a játék szűk pályáin.

Az egészet a sorozat főcímdala teszi teljessé, de ha valaki esetleg más zenét hallgatna, miközben Thomas hajkurássza, akkor DMX ikonikus X Gon' Give It To Ya című számát is belemodolhatja a játékba.

(via)