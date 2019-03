Amikor az egyetemi amerikaifutball-bajnokság első osztályát megnyerő Clemson Tigerst látta vendégül a Fehér Házban az amerikai elnök, épp a kormányzati leállás alatt voltak, úgyhogy puccos ebéd helyett gyorsétteremből származó dobozoktól roskadozó ezüsttálcák várták őket.

Hétfőn a a másodosztályú amerikafoci-bajnokságot megnyerő North Dakota State Bison csapata volt Trump vendége, és ha már egyszer a Clemsonnal bejött a laza menü, akkor most is ezt kapta elő, csak most épp a Chick-fil-A-ből hozatott több száz szendvicset.