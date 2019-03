Merthogy megjelent Náksi Attila és Brunner Zsolt közös formációjának, a Náksi vs Brunnernek a legjobb számait tartalmazó The Very Best of... 1999-2019 című album.

Fent van Spotify-on, de emellett Deezeren, iTuneson, Beatporton és Amazonon is, úgyhogy az őket megillető helyeken hallgathatjuk a Csak 1 Nap Van, a Sunshine - Bőrünk süti a Nap és a Pumpáld című slágereket.

(Etmiológiai tisztázás: a vs. formula helyett Náksi & Brunner néven lehet megtalálni őket, az albumon előkerülő Stereo Palma név pedig nem más, mint maga Náksi Attila.)