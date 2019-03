Jézus Krisztus, segíts nekem mostan. Hogy az égbe' gondolhatta ezt BÁRKI is, hogy jó ötlet? És a szlogenben a "gazdátlanul"? De most komolyan, mindenkinek elment a maradék esze is a Cargomodánál vagy az ügynökségénél? (A posztot azóta törölték.)

Ha valaki nem értené, ezzel mi a baj, olvassa el ezt itt.

UPDATE: a cég a Facebookon kért elnézést, így: