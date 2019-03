Fotó: filmnapok.kek.org / Kortárs Építészeti Központ

Nehezen lehetne ennél jobban egyetlen képbe sűríteni, mi történt a világ negyedik legnagyobb tavával. Egykor akkora víz volt itt, hogy a kikötőkben darukkal emelték ki a halat a bárkákból, ma pedig tevék hűsölnek a roncsok árnyékában. Megy a vita, hogy vajon ez is a globális felmelegedés számlájára írható-e, de valószínűbb, hogy a teljesen elhibázott orosz vízgazdálkodásnak köszönhető a radikális változás. (A közelmúltban némileg javult ugyan a helyzet, ugyanakkor a titkos katonai kísérletek helyszínéül szolgáló sziget megszűnése elég durva következményekkel járhat, mint arról a Ma is tanultam valamit írt.)

Ami miatt szóba hoztam az egészet, az az, hogy az egyik faluról, és a ma is ott élő egykori halászokról Zsalanas – Az üres part címmel készült dokumentumfilm, amelyből a fenti kép is való. Március 9-én a Toldi moziban is megnézhetjük a Budapesti Építészeti Filmnapokon.