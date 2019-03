A Mera névre hallgató kutya 5200 méter körül csatlakozott be a hegymászókhoz, konkrétan egy amerikai férfiit Don Wargowsky-t kezdte követni. A társaságot kísérő serpák eleinte csak hagyták, hogy a kutya is velük tartson, de aztán már kifejezetten lenyűgözte őket az ügyessége. Volt olyan serpa is, aki azt mondta, a kutya meg van áldva, és szerencsét hoz nekik. Egy idő után a kutyára már annyira a csapat tagjaként tekintettek, hogy a veszélyesebb részeknél biztonsági kötelet tettek rá.

Stray dog scales Himalayan mountain after befriending expedition teamhttps://t.co/lhZJUlOAYH pic.twitter.com/IpvqzWoxh7 — NDTV (@ndtv) March 7, 2019

Wargowsky azt mesélte, hogy volt két éjszaka, amikor annyira hideg volt, hogy félt, hogy a kutya nem fogja túlélni a szabadban, de másnap az állatnak nem volt semmi baja. Később olyan éjszaka is volt, amikor a kutya a hegymászó sátrában aludt.

A kutya végül gond nélkül követte a hegymászókat a 7130 méter magas Baruntse csúcsáig. Az expedíciókat dokumentáló Himalayan Database munkatársa azt mondta az Outside-nak, hogy ez lehetett a legmagasabb hely, ahova egy kutya eljutott. Mera a hegycsúcs megmászása óta az egyik alaptábort fenntartó serpa kutyája lett. (Telegraph)