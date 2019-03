Előre is elnézést a szerkesztőitől, de a Magyar Közlöny nem egy kimondottan izgalmas lap. Persze, a magyar állam működése, kiváltképpen a jogszabályok és mindenféle rendeletek iránt érdeklődők számára akár komoly izgalmakat rejthet, de nagy általánosságban azért kijelenthető, hogy nem okoz egetverő olvasásélményt, nem egy letehetetlen kiadvány. Nem egy olyan lap, amiből ha végignyálazok egyet, már alig várom, hogy a kezembe vehessem a következőt. De azért ki tudja mi jön szembe alapon időnként belekukkantok.

Bevallom, péntek esténként (ha ügyeletes vagyok) talán még picit meg is szokott emelkedni a pulzusom, ha azt látom, hogy kijött a Magyar Közlöny legfrissebb száma. Hiszen nem egyszer fordult már elő (valójában egész komoly nemzetközi szakirodalma is van), hogy hivatalos szervek péntek délután, este dobtak be valami kellemetlen információt, hogy aztán botrányoktól mentesen szépen csendben elsüllyedjen a hétvége langymelegében.

Amikor megláttam, hogy ma is megjelent egy, rögtön éreztem, hogy ebben lesz valami, ami egyesek életére döntő befolyással fog bírni. Sokszor hagytak már cserben hasonló megérzéseim, de ezúttal nem. Orbán Viktor aláírt egy olyan kormányhatározatot, ami alapvetően fogja megváltoztatni három egyén, vagy inkább egyed életét. Mutatom is, hogy miről van szó: