A Crufts Dog Show a világ legnagyobb és legmenőbb kutyakiállítása, amit az angliai ebtenyésztő szervezet rendez meg minden évben. Igazából nem is csak kiállításról van szó, mert a fajtabemutatókon kívül egy csomó egyéb verseny is része programsorozatnak. A fajtatiszta egyedeken kívül az utóbbi években akár keverékek is összemérhetik tehetségüket és tudományukat az engedelmességtől kezdve az akadálypályákon nyújtott teljesítményen keresztül a hősiességig (mentőkutyák versenye) egy rakás versenyszámban. Mivel a verseny nem nyílt, már az is nagy szám, ha egy kutyát kvalifikálnak a show-ra, hát még ha az első helyen végez. A Crufts helyszíne Birmingham, ahol a Nemzeti Kiállítási Központ ilyenkor olyan, mint London belvárosa a divathét alatt: minden sarkon jól fésült ebek tűnnek fel csodásabbnál csodásabb kreációkban.