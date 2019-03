Az egyik népszerű belgiumi kerékpárverseny, az E3 Harelbeke valahogy mindig úgy tervezi meg a vizuális kampányát, hogy abból balhé legyen. Idén sem nagyon tudták elhagyni a szexista vonalat. Az eredeti kampányuk nem is futott sokáig, mert a nemzetközi szövetség letiltotta.

Az idei versenyt egy optikai illúziót teremtő plakáttal próbálták beharangozni. Ki koronázza magát herceggé Harelbekében? – szólt a kérdés. A képen pedig két egymásba fonódó, testfestett nő formázott egy zöld békát, utalva A békakirály című mesére.

A Cyclingtips meg is kérdezte a verseny kommunikációs és marketingvezetőjét, hogy mégis hogy gondolták ezt. Dieter Verhaeghe azt mondta, hogy szándékaik szerint csak a mesét idézték meg. A poszteren szereplő nők a pódiumlányok, akik tényleg megpuszilják majd a győztest a díjátadón. A testfestés pedig csak azért kellett, hogy optikai illúziót tudjanak kelteni, és különben is, a lányok nem is teljesen meztelenek.

Verhaeghe azt mondta, több országban jól fogadták a békájukat, szerinte az ott verte ki a biztosítékot, ahol nem ismerték a mesét vagy nagy a kulturális különbség Belgiumhoz képest.

Ha megnézzük a verseny néhány korábbi poszterét, akkor azért nem lennénk benne biztosak, hogy ilyen ártatlan volt az idei ötlet.