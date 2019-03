Nemrég került a mozikba a Marvel Kapitány c. film, amelytől sem a kritikánk, sem a podcastünk nem volt elájulva, de legalább Brie Larson majdnem egész végig egy Nine Inch Nails-pólóban feszít a vásznon.

A zenekar a honlapján most egy spéci Marvel Kapitányos logóval ellátott pólót is lehet vásárolni, illetve azt a fehér, NIN-logós pólót is, amit a szuperhős visel a filmben. Mindkét póló 25 dollárba kerül.