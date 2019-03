Szöveges videóval jelent meg a Youtube-on a Big Town Playboy c. szám, amely eredetileg Keith Richards 1988-as szólólemezén szerepelt volna, de végül nem rakták rá.

Hamarosan újra kiadják a Talk Is Cheap c. albumot, és ennek örömére tették fel ezt a kiadatlan számot, amelyben a korábbi Roling Stones-gitáros, Mick Taylor, illetve Chuck Berry gyakori közreműködője, Johnnie Johnson is játszik.

A hamarosan megjelenő újrakiadáson összesen hat eddig sosem hallott dal fog szerepelni Keith Richardstól a Rolling Stone szerint.