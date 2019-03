Én bambán bámultam egy ideig ezt a fotót a szálloda szőnyegéről, amit olvasónk, A. küldött, miután néhány napot a szegedi Hunguest Hotel Forrásban töltött.

Fotó: Olvasói fotó

Tiltott önkényuralmi jelképet fedezett fel, írta, és hogy ezt szóvá is tette a szállodánál. Én tovább néztem, ujjammal sikerült kissé össze is zsírozni a képernyőt, ahogy próbáltam megtalálni a horogkeresztet, mert azt legalább éreztem, hogy nem az ötágú csillagot kell keresnem. De sajnos én az a típus vagyok, akiknek a 3d-s könyvekben sem jelennek meg soha a rejtett ábrák (én is jártam már ebben a szállodában amúgy, és akkor sem tűnt fel az éttermi szőnyeg rejtett fasiszta üzenete). Szerencsére nem egyedül dolgozom az Indexben, így a megfejtés hamar megszületett, bár kíváncsi vagyok, ezt hányan szúrnák ki egy svédasztalos ebédmenü után.