Én nem is tudok semmilyen értelmes kommentárt hozzáfűzni ehhez a videóhoz, amiben a Beyond The Presst Youtube-csatornát üzemeltető két jómadár valami miatt jó ötletnek tartja, hogy lecserélik a kocsijuk kerekeit óriási fűrészlapokra, és mennek egy kört egy befagyott tavon. Hatalmas bónusz, hogy vaskos finn akcentusú angollal ujjonganak közben.

(The Awesomer)