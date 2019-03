A kilencvenes években nagy népszerűségüket élő graffitis könyvek egyikében olvastam egy olyasmi, vélhetően anarchista ihletettségű idézetet, hogy segítsd a rendőröket, add fel (más változatokban: verd meg) magad. Nem tudom, hogy ezt olvasta-e vagy magától volt simán hülye az a 21 éves olasz férfi, akiről a napokban olvastam, hála a Szicíliában élő kedves ismerősnek, aki elküldte a la Repubblica cikkének linkjét.

Az Arezzo megyei, 16 ezer lakosú Sansepolcróban élő fiatal – aki a városközeli erdőkben berendezett raktárából a környék teljes marihuána és hasiskészletét fedezte – egy vevőjének, miután az kérte, számlát is adott a vásárlásról (vagyis egy olyan bizonylatot, ami leginkább a mi nyugtánkhoz hasonlít). A számlára, amivel a cikket illusztrálták, akkurátusan rá is írta, hogy Cessione in data odierna di sostanza stupefacente, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy kábítószer értékesítése. (Az nem világos, hogy mi az oka annak, hogy míg a fotón lévő nyugtán 300 euró szerepel, a cikkben 3000 euróról írnak.)

Balszerencséjére a nyugtát nem egy túlzottan akkurátus, könyvelői vénákkal megáldott drogos kérte, hanem a rendőrség egy beépített embere, vagyis emberei. A dílert így nemcsak tettenérték, hanem azonnal írásos bizonyítékot is adott maga ellen. Valószínűleg a kriminalisztika-történelmi értékű, egyedülálló darabot.