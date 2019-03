Szinte napra pontosan egy éve halt meg a világ talán legismertebb tudósa, Stephen Hawking, aki egyebek mellett a fekete lyukak kutatásában végzett úttörő munkát.

Hawking Az idő rövid története című úttörő munkájában fejtette ki a fekete lyukak elméletét, egy alkalommal pedig azt nyilatkozta, pályafutása legnagyobb eredményének tekinti annak felfedezését, hogy a fekete lyukak nem teljesen feketék, így nem meglepő, hogy a tiszteletére készült új emlékérmén is egy örvénylő feketelyuk látható.

Az 50 pennys érmét már 10 fontért is be lehet szerezni, de 795 fontért már a legmenőbb, aranyból készült változatot is be lehet szerezni.

