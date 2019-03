Nem újdonság, hogy a technológia és a számítástechnika a munkaerőpiac feneketlen gödre, a cégek világszerte harcolnak, hogy legyen elég szakemberük. Azt már számos felmérés bizonyította, hogy a munkavállalók legújabb generációjának nem csak a fizetés a fontos, hanem az is, hogy egy laza, menő munkahelyen dolgozhassanak.

A dán bankok most ezt a trendet próbálják meglovagolni, a Nordea Bank például startuposítani próbálja a környezetét, hogy vonzóbb legyen a '90 után született generáció tagjainak. A bank nem is tagadja, hogy a tech cégek trendi színes irodáit próbálják meg lekoppintani, sőt még divatbemutatókat is szerveznek.

A Danske Bank pedig külön pihenőszobát üzemeltet, ahol szundizni lehet napközben a fáradt milleniáloknak.

Sok cég még külön élménymenedzsert is szerződtet. Az irodaházak takarításával és üzemeltetésével foglalkozó ISS-nek külön szakemberei vannak rá, hogy az általuk felügyelt munkakörnyezet elég laza és vonzó legyen a fiataloknak. Pingpongasztalokat állítanak fel, bioélelmiszereket biztosítanak a konyhára, videojátékokat helyeznek el az irodában.

