A Statista ábrája az amerikai felhasználói adatokból indul ki, és elég látványos, hogy miközben a 34 év alattiak drámai mértékben húznak el más szolgáltatásokat használni, az 55+ korkategóriában növekszik egyedül a facebookosok aránya.

Mielőtt legyintenénk, hogy jó, hát Amerika, az internet hazai fertályán is eléggé hasonló dolgokat láthat, aki kinyitja a szemét. Például ilyeneket. Vagy ilyeneket.