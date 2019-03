Legutóbb decemberben írtam a bakonybéli Szent Mauríciusz monostorban élő szerzetesrendről, akik Facebookját annak ellenére viszonylag rendszeresen megnézem, hogy hívő ateistának vallom magam. A roppant szimpatikus bencések akkor adventi playlisteket raktak össze a Youtube-on, egy komolyat és egy könnyedebbet (már amennyire például a nu metál könnyed), a két listának eddig összesen több mint 25 ezer lejátszása jött össze.

És máris itt a folytatás: a bakonybéliek most nagyböjti számlistát raktak össze. Ismét van egy klasszikus és egy alapvetően jazzre és rockzenére alapozott lista. A könnyedebben most 23 dal van, köztük olyan általam kedvelt, de nem túl populáris Kispál és a Borz-szám, mint a WC-n sírni, de van rajta Depresszió, Bob Marley és két Metallica-szám is – az egészet itt hallgathatja végig. A klasszikus lista még monumentálisabb, jelenleg 30 számból áll, köztük olyan valóban klasszikusok, mint Kodály Stabat Materja és olyan modernek, mint az észt Arvo Pärt, aki a kortárs egyházi zeneszerzés egyik legjelentősebb személyisége. Ezt a listát ide is embedelem, ha meghallgatnám – első hallásra én jobban rápörögtem, mint a könnyedebbre.