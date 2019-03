Twitter-szerte röhög és/vagy szörnyülködik a nép ezen a videón, amit egy kanadai fickó töltött fel, és azt örökíti meg, ahogy a lánya kimondja az első szavát:

Ami persze lehet hogy csak belemagyarázás az értelmetlen gügyögésbe, de az is lehet hogy a kislány utánozni próbálta az okosotthonban sokszor elhangzó "OK, Google" kifejezést. A videót egyébként egy Nest kamera rögzítette. Amit a Google forgalmaz.

Welps, my baby’s first word is Google. @google @nest pic.twitter.com/3YpPSkgWLl

