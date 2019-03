2006-ban járta be a kis színes hír a világsajtót, miszerint egy 4000 lakosú német kisváros, Fuchstal polgármesteri hivatala egy véletlen elírásból kifolyólag rendelt két teljes kamionnyi vécépapírt. A szállítmány felét sikerült visszaküldeni, de az első kamionnyi ott maradt a nyakukon, több évre elegendő papírral ellátva a város közintézményeit.

Egész pontosan 12 évig tartott ki a készlet, és most fogyott el. A polgármester büszkén jelentette be, hogy a gigarendeléssel nagyjából ezer eurót spóroltak meg a költségvetésnek. Azzal már nem büszkélkedett annyira, hogy a beszámolók szerint a papírt kimondottan utálták a helyiek, mert csak egyrétegű volt, túl durva, és egy idő után csúnyán megsárgult. Volt, aki inkább sajátot hordott be magával a munkahelyére, és itt akár fel is fedezhetünk egy egészen bizarr párhuzamot magyar iskolákkal-kórházakkal.

A város vezetése szerint mindenesetre a dolog jó sült el, és legközelebb is ekkora rendelést fognak leadni, csak most kétrétegű papírra.

(via Fox News)