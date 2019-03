Ma van március 14-e, vagyis nemzetközi π-nap, de önmagában ezt a tényt nagyjából annyira kínos kiemelni, mint az Agymenők, vagy Neil DeGrasse Tyson folyamatos tweetjei arról, hogy mennyire nincs jelentősége a péntek 13-ának.

Szerencsére idén mégis van értelme írni róla, mert egy Emma Haruka Iwao nevű programozó huszonöt virtuális számítógép és a Google Cloud felhőszolgáltatás segítségével valósággal elsöpörte a korábbi rekordot, és

kiszámolta a pí 31,4 billió számjegyét.

A dolog több okból sem volt egyszerű: a huszonöt gép 121 napig számolta megállás nélkül a számjegyeket, ha csak pár percre is leállt volna valamelyik, az fatális lett volna a kísérlet szempontjából, így Iwao folyamatosan készített biztonsági mentéseket a folyamat közben, emiatt viszont összesen 170 terabájtnyi adatot kellet eltárolnia.

A vége felé ráadásul egyre nehezebbé vált az egész, ugyanis minden egyes számjegynél meg kell állapítani azt is, hogy valóban helyes-e a szám, ez pedig egy idő után már rengeteg időt és erőforrást vesz igénybe.

A projekt végül így is sikerült, ezzel pedig simán megdőlt Peter Trueb 2016-ban felállított rekordja, ő ugyanis "csak" 22,4 billió számjegyig jutott el. A pível való zsonglőrködés egyébként elsőre hülyeségnek tűnhet, de a számot gyakran használják új hardverek tesztelésére, a mostani kísérlet pedig azt is bebizonyította, hogy a felhő alapú szolgáltatások simán megállják a helyüket a bonyolultabb számításoknál is.

(via)