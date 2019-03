A Nemzeti Színház egyik legnagyobb sikere volt az Egyszer élünk című előadás, míg az igazgatóváltással egyszer és mindenkorra el nem tűnt a repertoárról. Ennek a zenéjét is megidézi egy különleges koncerten a Szakértők zenekar, azaz az előadást rendező Mohácsi János állandó alkotótársa, Kovács Márton és a többiek zenekara, meg ezen kívül sok más Mohácsi-előadásét, visszanyúlva egészen olyan klasszikusokig, mint a kaposvári Csak egy szög, vagy a Sárga liliom.

Március 17-én, a TRIP hajón viszont ezúttal nemcsak Kovács Mártonék fognak játszani, hanem egy amerikai zenekar, a The Tiptons Sax Quartet is, akikkel a Szakértők egy New York-i koncertjükön ismerkedtek össze, sőt, csatlakozik hozzájuk a salzburgi Saxofour fúvósai is. Ha pedig ez nem lenne elég az országokból, hozzájön még Tel Aviv is: itt mutatták be a Szakértők új lemezét, amelyet ezen az estén újra eljátszanak. A színházrajongók (meg a zenerajongók) nagyjából erre számíthatnak majd: