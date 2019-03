Nemrég írtam egy ismerősöm fotója alapján arról a londoni utcazenészről, aki nemcsak kápéban, hanem érintőképernyős bankkártyaterminálon is fogadja az adományokat. Egy olvasóm, Bálint hívta fel a figyelmet, hogy még nála is van hipszterebb zenész-utcazenész, a Poplesz művésznéven fellépő, gyergyószentmiklósi születésű Szabó-Nagy Attila. Neki ugyanis, mint a Facebook-oldalán posztolt egyik fotóból kiderül, QR-kódolvasóval, paypallal vagy bitcoinnal is fizethetünk.

Poplesz amúgy nemcsak utcazenél, hanem koncertezik is, legközelebb, március 21-én a budapesti Zegzugban fog fellépni. Azt nem, tudom, oda is viszi-e a QR-kódjait.