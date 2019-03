Orbán Viktor a március 15-i beszédében látványosan szelídebb volt, mint az elmúlt hetek politikai kommunikációja alapján gondoltuk, semmi Soros, semmi Juncker, semmi Brüsszel. Elemzések foglalkoztak és bizonyára foglalkoznak is még azzal, mi ennek az oka, és nyilván a legtöbben arra gondolnak, hogy meghunyászkodott a néppárti nyomástól, ha máskor nem, Szájer kétségbeesett hívása után.

De ki tudja? Lehet, hogy ő is csak fotós lencséket keresett, mint kedves ismerősöm, Péter, aki eközben rátévedt a dél-korai Samyang cég honlapjára is. És ott olyan Európa-térképet talált, hogy az amuri partizánok adták a másikat. Ha a dél-koreaiak Európa-víziója bejön, az durvább lesz a legdurvább Soros-tervnél is. Hogy a Nyugat kolonizálja-e az oroszokat, vagy fordítva, arra is tettek a derék csangvoni cégnél több mint finom utalást a vörös színnel, azt hiszem.