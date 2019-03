Barátom, kollégám, sőt, mondhatni, főnököm, Attila a hétvégén, egészen pontosan vasárnap a helyszínen nézte meg a Catania – SS Juve Stabia meccset. A Catania, ahogy mondani szokás, egykor szebb napokat látott együttes, a hatvanas években a Serie A középcsapata voltak, egy szezonban még az akkor eléggé mélypontot lévő Juventust is megelőzték, de legutóbb, a 2012-13-as szezonban is 8. helyen zártak, ehhez képest most a Serie C-ben játszanak. A Juve Stabia, amely az elmúlt 86 évben háromszor szűnt meg csőd miatt – legutóbb 2001-ben – öt éve esett ki a másodosztályból. A két csapat a harmadosztály első és harmadik helyén áll, szóval igazi rangadót játszottak. Ez meg is látszott a nézőszámon is, húszezren voltak kinn a cataniai stadionban (a hazaiak nyertek 1-0-ra, de így is 6 pont a hátrányuk).

Fotó: Tóth-Szenesi Attila

A magyar fociban egy osztállyal feljebb volt látszólag rangadó: a tavaly kiesett két csapat, a Vasas és a Balmazújváros játszott egymással. A vége 3-2 lett, de ez mindegy is, rangadóról itt szó sem volt, a Balmaz két helynyire van a kieséstől, a két éve még NB I.-ben bronzérmes Vasas ugyan a 6. helyen áll, de 10 pontnyira a dobogótól, a feljutásra lényegében esélytelenül. És hát a lelátó is ennek megfelelően nézett ki, úgy saccoltam, lehettünk nagyjából hétszázan.