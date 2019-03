Bő fél éve volt az Árpád híd pesti oldalának közelében, az Angyalföld és Vizafogó határán lévő Göncz Árpád Városközpontban, az egykori buszpályaudvar és Sconto áruház romjain épülő Agora Budapest alapkőletétele. Mivel a közelben lakom, nap mint nap látom az építkezést, de most úgy alakult, hogy madártávlatból is meg tudtuk nézni. Ha nem is drónfotó, de nagyjából harminc méter magasságból így néz ki az építkezés – a mostani hat daru is egész jó látvány, de korábban talán nyolc is volt itt –, aminek első részét elvileg ez év végéig befejezik.

Fotó: Haász János / Index