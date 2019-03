Ha nem utazom el a hosszú hétvégére, talán sikerül pont március 15-én kiposztolni Kossuthfalva történetét, amit meglepő módon egy ingatlaniroda küldött el nekem. Ők ugyanis büszkék arra, hogy XX. kerület legöregebb házában működnek a Nagysándor és a Vécsey utca sarkán. Az épület úgy kétszáz éves lehet, és egy időben

Vendéglő a 48as magyarhoz

néven vittek itt kocsmát. 1871-ben itt fogalmazták meg azt a levelet, amelyben engedélyt kértek, hogy az akkor még Pesttől messze eső települést Kossuthfalvára keresztelhessék. Már csak azért is, mert Kossuth Lajos állítólag itt tartotta a ceglédi toborzóbeszéd próbáját. Erre egyébként külön engedélyt kértek az akkor még élő egykori kormányzótól is.

A városrészt most is így hívják, és az utcanevek is csupa 48-as hőst idéznek. Az időközben Kakukkra átnevezett, majd végleg bezárt vendéglő helyén viszont már ingatlanosok működnek. Tavaly vették át és újították fel a saroképületet. Írtak is, de persze jól elkavartam a levelet, ami csak most került elém. A nagy felújításban egy emléktáblát is rittyentettek a házra, amelyből minden kiderül: