Pár napja megvásárolható a Hypnospace Outlaw című játék PC-re, Macre, és Linuxra, és őszintén szólva elképzelésem sincsen arról, hogy mit is kell benne csinálni, de a még tavalyi előzetese annyira bitangul néz ki, hogy valójában nem is érdekel.

Az egész játék egy alternatív kilencvenes években játszódik, pontosabban az akkori világhálón, amit az emberek alvás közben, álmukban böngésztek. És a játék is egy lázálom a kilencvenes évek digitális grafikáiból, bár engem jobban emlékeztet a Sierra-játékokra (Island Of Dr. Brain, Jones In The Fast Lane), mint az akkori internetre, de hát végül is alternatív valóság. Itt az előzetes: