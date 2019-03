Óriási hír, hogy március 22-én először egy magyar zenekar is játszani fog a seattle-i KEXP rádió legendás stúdiójában, ahol megfordult már minden magára valamit is adó zenekar az Arctic Monkeystól a Foalson át egészen Macklemore-ig. Azonban biztosan nem a Qualitons tagjai az első magyarok, akik belülről látják a stúdiót, ugyanis kollégánk, Nagy Attila Károly (NAK) 2017-ben nem csak ott volt a helyszínen, de pár fotót is készített róla.

14 Galéria: KEXP, Seattle Fotó: Nagy Attila Károly / Index

NAK 2017 nyarán a Microsoft Imagine Cup eseményének részeként nézhette meg a KEXP rádió főhadiszállását, köztük azokat a stúdiókat, ahol a zenekarok koncertjeit szokták felvenni, majd azt kitenni a Youtube-ra.