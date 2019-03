David Huggins nem hétköznapi művész. A most 76 éves amerikai festő saját bevallása szerint 17 évesen vesztette el a szüzességét egy földönkívülivel. Huggings azóta is szorgalmasan festi a vélt vagy valós találkozásait az idegenekkel, az életéről dokumentum film is készült Love and Saucers - Szerelem és csészealjak címen. A film egyik promóciós fotója, a művész egy 2009-es munkája különösen ismerős volt valahonnan.

Itt be kell hogy valljam, én is sokáig féltem tőle, hogy elrabolnak az idegenek, miután 5 évesen láttam egy jelenetet a Függetlenség napjából. Sőt egészen tizenéves koromig rémálmaim voltak a kis zöld lényekkel, reggelente kerestem magamon a műtéti hegeket.

Azonban ez a kép nem emiatt volt annyira ismerős, hanem egy nemrég készült fotó ugrott be róla:

Fotó: Orbán Viktor Facebook

Egészen megdöbbentő a hasonlóság! Ezt még a szélsőségesen szkeptikus embereknek, egy Vágó Istvánba oltott Neil deGrasse Tysonnak is el kell ismernie.

Véletlen? Prófécia? Talán sosem tudjuk meg.