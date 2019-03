Uri Geller, a kanalak elgörbítéséről és az ékezetes magánhangzók sikertelen kiejtéséről elhíresült illuzionista megígérte, hogy telepatikusan leállítja a brexitet – írja a Guardian.

Geller nyílt levélben írta meg Theresa May brit miniszterelnöknek, hogy megérezte, hogy a britek nagy része nem támogatja az ország kilépését az Európai Unióból, ezért úgy döntött, hogy a mentális képességeivel leállítja a kilépési folyamatot.

Nagyon szeretlek téged, de nem engedem, hogy kivezesd Nagy-Britanniát az unióból. Akármennyire is tisztellek, telepatikusan meg foglak akadályozni ebben - és jobb, ha elhiszed, hogy képes vagyok rá.

Uri Geller azért nagyvonalúan megengedte Maynek, hogy önmagától visszafordítsa a brexitet, ebben az esetben a telepatikus befolyásolást is megúszná a kormányfő.

Geller egyébként élt az angliai Sonning városban korábban, ott ismerkedett meg 21 évvel ezelőtt Theresa May-jel. A Maynek írt levelében felidézi azt a pillanatot, amikor megjósolta, hogy a politikusnő miniszterelnök lesz majd. "Három évvel a megválasztásod előtt megjósoltam a győzelmedet, miután a Cadillac autómban megérintetted Winston Churchill kanalát, amit én nyújtottam át neked" – írta.

Az illuzionista is érezhette, hogy kicsit ijesztő, ahogy a mentális erejével fenyegetőzik, ezért azt is megígérte Maynek, hogy a radikális baloldali Jeremy Corbynt, az ellenzéki Munkáspárt jelenlegi vezetőjét meg fogja akadályozni abban, hogy megnyerje a választásokat. Természetesen ezt is a telepatikus képességeivel fogja megtenni, ami egy meglehetősen antidemokratikus eszköz.