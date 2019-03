A kanadai kormány vezető Justin Trudeaunak nehéz időszaka van. A liberális ikonként emlegetett politikus tavaly nyáron azzal került a hírekbe, hogy 18 éve állítólag egy nőt fogdosott, most meg hatalmas korrupciós botrány rázza meg az országot, ami miatt március elejéig három minisztere mondott le (egy óriáscég korrupciós ügyében akart elkenős megoldást találni Trudeau, bár nem anyagi okok miatt, hanem politikai célokból, hogy ne szűnjön meg több ezer munkahely nem sokkal választások előtt).

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök

De Trudeau nem is egyik, nem is másik ügy miatt kért bocsánatot. Hanem valami olyanért, amit a parlamentben művelt, és amivel nincs egyedül: 2014 végén Orbán Viktor is csinált ilyet a magyar országházban.

Csokit evett!

Döbbenetes, nem? A kanadai házszabály – ahogy amúgy a magyar is – tiltja, hogy a törvényhozás üléstermében étkezzenek (vizet inni szabad). Trudeau ezt a szabályt sértette meg, ahogy Orbán is, ezért kért bocsánatot. Igaz, a kanadai kormányfő nem tüntetők által tiltakozásként a parlamentbe küldött csokoládéból evett, hanem a sajátjából, bár ebből a szempontból ez mindegy.

Hogy büntetést kapott-e, arról nem szól a BBC híre. Orbán annak idején nem kapott, pedig Kövér Spártai Szigor László előszeretettel bírságol, amikor ellenzéki képviselők kerülnek a látóterébe.