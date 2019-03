Az én születésnapomon még egész istenes volt a helyzet, akkor csak egy autó motorháztetején rodeózott egy floridai férfi 110 km/h-s sebességgel, de a barátnőm születésnapján már sokkal rosszabb volt a helyzet, akkor azért tartóztattak le egy floridai férfit, mert fajtalankodott egy miniatűr lóval.

És hogy honnan tudom mindezt? Egy új kihívás, a

Florida Man Challenge

miatt, amely annyiról szól, hogy írjuk be a "florida man" szókapcsolatot és a születésnapunk dátumát ("june 25" formátumban) a keresőbe, aztán röhögjünk/szörnyülködjünk azon, hogy aznap éppen a floridai férfiak milyen bűncselekményéről írtak a lapok. Egy floridai férfi sörrel a kezében megkergetett egy aligátort? Egy floridai férfi betört a szomszédjához, hogy megsimogassa a macskáját? Egy floridai férfi visszakerült a börtönbe, mert nem fizette ki a taxist, aki hazavitte a börtönből? Egy floridai férfiról rablás közben leesett a gatya?

True story, bro.

A kihívás ebből a Tumblr-posztból ered, ezt futtatta meg ez a Twitter-poszt, most pedig már több százezer komment, reposzt és lájk van a hasonló bejegyzéseken, sőt, már akkora a pörgés a dolog miatt, hogy az a Google keresőalgoritmusának sajátosságai miatt szinte tönkre is tette saját magát, mert az első 20-30-40 találat most már magáról a kihívásról szól, és csak utána jönnek a sokkal kevésbé népszerű alaphírek a flúgos floridaiakról.

De akkor

tényleg minden floridai férfi ennyire kretén?

Persze, hogy nem erről van szó: a CNN azt írja, a jelenség legfontosabb oka, hogy Florida állam törvényei miatt az újságíróknak nagyon egyszerű hozzáférniük a bűnügyi jelentésekhez, így lényegében bármiről születhet cikk, amiből más államokban biztosan nem lenne sztori. Emellett Floridában rengetegen élnek, nagy a meleg, a pára, és rendkívül sokféle népség él sűrűn egymás mellett, így gyakoriak a konfliktusok is.